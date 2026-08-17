Galli: "L'ultimo Leao lo lascio volentieri al Milan. Kean meglio tenerselo, al centro del progetto"

La bandiera viola ha detto la sua sulle questione legate all'attacco della Fiorentina: "Uno è desolante, l'altro stimolante".

Tema forte quello dell'attacco in casa Fiorentina, con soprattutto i nomi di Leao e Kean che circolano, in entrata e in uscita, in maniera preponderante nell'ambiente viola. Proprio in merito a ciò, intervenuto a Lady Radio, la bandiera Giovanni Galli ha detto la sua.

SU LEAO

"Leao a Firenze? Bisogna capire cosa c’è nella testa del ragazzo. Il giocatore come arriverebbe dopo aver sentito parlare di Arsenal, Manchester, Real Madrid? Il Leao degli ultimi due anni lo lascio volentieri al Mian, ha fatto più danni che risultati positivi. Ci sarebbe da lavorare molto e troppo su di lui e ci sono da valutare anche gli aspetti negativi che mi porta con il suo atteggiamento in campo. Al Milan lo hanno idolatrato per anni ma alla fine non ce l'hanno fatta più a sopportarlo”.

SU KEAN

“Ha solo bisogno di avere delle certezze e deve essere reintegrato come giocatore importante della Fiorentina e non come optional. Quando è centrato ed è dentro al progetto ci puoi fare affidamento per tutta la stagione. E’ uno che si fa ammazzare di botte per la squadra, è un giocatore coraggioso che fa la lotta con tutti ed è stimolante per i compagni. Leao invece è desolante. Teniamocelo stretto questo Kean”.