Galbiati esalta Vanoli: “Salvezza come uno scudetto. Ha ricostruito la squadra. Firenze deve ringraziarlo”

Galbiati elogia Vanoli per il lavoro alla Fiorentina, paragonando la salvezza a uno scudetto e sottolineando la rinascita della squadra

Galbiati è intervenuto ai microfoni di Lady Radio, analizzando il percorso dei viola e sottolineando il lavoro svolto da Vanoli. “Aver centrato la salvezza quest’anno equivale quasi a vincere un campionato. Prima di Natale la Fiorentina aveva raccolto pochissimi punti. I tifosi devono solo ringraziare Vanoli, che ha avuto anche un’intuizione che nessuno aveva mai avuto prima, quella di avanzare Parisi. Così la Fiorentina ha scoperto praticamente un giocatore nuovo”, ha dichiarato.

"Se a giugno dovesse andare via, non vedo il problema. In questo momento bisogna solo dirgli grazie. Fagioli è tornato a esprimersi con lui, così come i due centrali difensivi. Va riconosciuto all’allenatore viola il merito di aver ricompattato uno spogliatoio che era quasi distrutto”.