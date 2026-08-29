Frey: "Alla Fiorentina è mancato l'atteggiamento. In una giornata così mi sarei aspettato qualcosa in più"

Le parole di Frey ai microfoni di DAZN al termine della partita

Nel giorno del Centenario della Fiorentina, il ritorno al Franchi di Sebastien Frey è stato accompagnato da una serata decisamente amara sul campo. L'ex portiere viola, presente tra le tante leggende invitate alle celebrazioni, ha parlato ai microfoni di DAZN sia delle emozioni vissute per il ritorno a Firenze sia della pesante sconfitta contro il Frosinone.

Frey ha raccontato tutta la sua emozione nel ritrovarsi insieme a tanti protagonisti della storia viola:

“È molto bello tornare qua. Oggi sono 100 anni di un club che ha fatto la storia della Serie A e non solo. Essere in mezzo a campioni come Dunga, che nel mio piccolo ho sempre visto solo in televisione, capitano del Brasile, mi ha emozionato. Non mi emoziona quasi niente nel mondo del calcio”.

Poi, inevitabilmente, il discorso si è spostato sulla serataccia della Fiorentina, con Frey che ha individuato soprattutto un problema di atteggiamento: