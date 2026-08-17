(FOTO) Mastantuono palleggia in spiaggia con i bambini: Infantino condivide e scrive “Un campione”

I video di Mastantuono a Forte dei Marmi non passano inosservati: il commento di Infantino

Un momento spontaneo, lontano dai riflettori, che in poche ore è riuscito a conquistare il web e ad arrivare fino ai piani più alti del calcio internazionale. Franco Mastantuono, approfittando di una giornata libera, ha scelto Forte dei Marmi per trascorrere qualche ora di relax. Il talento argentino è stato immortalato mentre giocava con il pallone e si divertiva in spiaggia insieme ad alcuni bambini, improvvisando qualche palleggio e qualche tiro sulla riva.

Le immagini sono state pubblicate sui social e successivamente riprese dalla TGR Rai Toscana, diventando rapidamente virali. Il video non è passato inosservato nemmeno a Gianni Infantino, presidente della FIFA, che ha deciso di ricondividerlo nelle proprie Instagram Stories accompagnandolo con un messaggio dedicato al giovane talento viola.

“Un campione: Franco Mastantuono. Un pallone. I bambini. La magia, all'improvviso”, ha scritto Infantino.