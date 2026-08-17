(FOTO) Joao Mario sarà padre: l'annuncio sui social con Firenze sullo sfondo

L'annuncio di Joao Mario con Firenze sullo sfondo

Il nuovo giocatore della Fiorentina Joao Mario ha annunciato sui social una bellissima notizia personale. Il centrocampista portoghese e la sua compagna hanno infatti condiviso una foto che mostra l’immagine dell’ecografia. La coppia ha scelto Firenze come sfondo per condividere con i propri followers l'attesa del nuovo arrivo.