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(FOTO) Joao Mario sarà padre: l'annuncio sui social con Firenze sullo sfondo

L'annuncio di Joao Mario con Firenze sullo sfondo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 agosto 2026 14:25
(FOTO) Joao Mario sarà padre: l'annuncio sui social con Firenze sullo sfondo -
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Il nuovo giocatore della Fiorentina Joao Mario ha annunciato sui social una bellissima notizia personale. Il centrocampista portoghese e la sua compagna hanno infatti condiviso una foto che mostra l’immagine dell’ecografia. La coppia ha scelto Firenze come sfondo per condividere con i propri followers l'attesa del nuovo arrivo.

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