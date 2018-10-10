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Formazioni Italia-Ucraina, Chiesa e Biraghi subito titolari. Bernardeschi..

Saranno dunque Chiesa e Biraghi a rappresentare l'Italia di Roberto Mancini. Bernardeschi, grande ex, partirà sulla destra

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 ottobre 2018 19:52
Formazioni Italia-Ucraina, Chiesa e Biraghi subito titolari. Bernardeschi.. -
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Le formazioni ufficiali

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Biraghi; Verratti, Jorginho, Barella; Bernardeschi, Insigne, Chiesa. All. Mancini

UCRAINA (4-2-3-1): Pyatov; Karavaiev, Burda, Rakitskiy, Matvienko; Stepanenko, Malinovskyi; Zinchenko, Marlos, Konoplyanka; Yaremchuk. All. Shevchenko

Arbitro: Obrenovic (Slo)

Saranno dunque Chiesa e Biraghi a rappresentare l'Italia di Roberto Mancini. Bernardeschi, grande ex, partirà sulla destra

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