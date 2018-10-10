Formazioni Italia-Ucraina, Chiesa e Biraghi subito titolari. Bernardeschi..
Saranno dunque Chiesa e Biraghi a rappresentare l'Italia di Roberto Mancini. Bernardeschi, grande ex, partirà sulla destra
A cura di Redazione Labaroviola
10 ottobre 2018 19:52
Le formazioni ufficiali
ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Biraghi; Verratti, Jorginho, Barella; Bernardeschi, Insigne, Chiesa. All. Mancini
UCRAINA (4-2-3-1): Pyatov; Karavaiev, Burda, Rakitskiy, Matvienko; Stepanenko, Malinovskyi; Zinchenko, Marlos, Konoplyanka; Yaremchuk. All. Shevchenko
Arbitro: Obrenovic (Slo)
Saranno dunque Chiesa e Biraghi a rappresentare l'Italia di Roberto Mancini. Bernardeschi, grande ex, partirà sulla destra