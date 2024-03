Flachi su Italiano: “Anche gli allenatori hanno bisogno di nuove motivazioni. Può vincere ancora un trofeo”

Ospite del pomeriggio di TMW Radio, a Maracanà, è stato l’ex calciatore Francesco Flachi che si è soffermato anche sulla situazione in casa Fiorentina e sul futuro di Vincenzo Italiano. Ecco le sue parole:

Fiorentina, c’è la sfida col Milan ora. Italiano e Pioli col destino incerto:

“Penso che delle volte sia anche giusto trovare altre motivazioni. A fine ciclo lui e Pioli? Io penso che dopo un po’ anche gli allenatori hanno bisogno di trovare altre emozioni e motivazioni”.

La Fiorentina è una società strutturata per fare il salto di qualità?

“Può farlo ma dipende da loro. Negli ultimi anni ha avuto sempre un grande difetto, l’attaccante. Per il resto la squadra è ottima. Non hanno mai trovato un attaccante che ti garantisce 15-20 reti. Poi un’annata dipende anche dalle altre, perché magari riesci a inserirti in un discorso più importante”.

L’EX PRESIDENTE DELLO SPEZIA NON HA DUBBI SUL FUTURO DI ITALIANO