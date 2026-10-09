Flachi: "Ranieri bravo ad adeguarsi. Dopo la decisione di togliere la fascia io me ne sarei andato"

Francesco Flachi parla dei temi di casa Fiorentina alla vigilia della ripresa del campionato contro il Genoa

Ospite della puntata serale di Casa Viola in onda su Toscana TV, Francesco Flachi ha affrontato vari temi di casa Fiorentina con il ritorno in campo dei viola in programma per domani a Marassi contro il Genoa.



Su chi schierare come terzo centrocampista:

"Schiererei Gonçalves che è un giocatore che ti permette di cambiare modulo durante la partita. Puoi partire col 4-3-3 e con Gonçalves può fare il trequartista e passare al 4-2-3-1. Il Genoa è in una situazione delicata, quando si preparano le partite contro una squadra in difficoltà bisogna partire a mille all'ora per non far prendere entusiasmo alla squadra di casa. Chiaramente la Fiorentina è più forte"

Su Ndour:

"E' una sosta atipica, devono essere bravi i giocatori a riattaccare la spina stasera o domattina al massimo. Vanoli ha fatto bene a fare lavorare molto la squadra, la sosta gli ha dato modo di conoscere e migliorare.

Fagioli e Ndour hanno fatto grandi partite. Mi auguro che Ndour si sia sbloccato anche mentalmente, è un giocatore che se gioca come ha fatto in Nazionale è devastante"

Sulla formazione:

"Davanti alla difesa ci deve sempre essere un giocatore. Ndour e Fagioli fanno fatica a giocare a due perchè non sono giocatori che sanno raddoppiare e fanno una diagonale difensiva, sono più predisposti in attacco. Il modulo lo fanno i giocatori, Viery condiziona l'altra squadra ad andare a giocare li perchè è lento. Io partirei col 4-3-3 con i centrocampisti che cambiano la posizione tra loro. Gonçalves è più da seconda punta perchè ha la qualità per dare una mano a Pellegrino e potrebbe agevolare gli inserimenti. Questa squadra ha tantissime alternative che non c'è bisogno di avere un modulo di partenza fisso. Devono essere bravi a capire lo sviluppo della partita, questa squadra può fare tutto e se prende entusiasmo può fare ancora meglio. Appena prende un po di mentalità può diventare molto imprevedibile. Jimenez e Valdepenas ad esempio sono due missili e certi missili non li puoi limitare"

Sul Genoa:

"Ho seguito il Genoa e credo che Daniele si aspettasse qualcosa di più dal mercato. E' una squadra che ha perso compattezza. Baldanzi è un buon giocatore, Traorè viene da un lungo infortunio. E' una squadra che chiuderà molto le fasce, raddoppieranno molto su Njie e Mastantuono. C'è da stare attenti all'ambiente, io ho giocato i derby e se loro prendevano entusiasmo diventava difficile. La salvezza del Genoa passa da Marassi, loro sono trascinati dal fortino di quello stadio li. Mi auguro che i ragazzi essendo giovani non siano condizionati. Non è un'ambiente facile, spero che i giocatori della Fiorentina domani ci mettano il cuore. Dipende tutto dalla Fiorentina"

Sul rinnovo di Ranieri:

"Il rinnovo se lo è anche meritato, è stato bravo ad aspettare il suo momento. Io avrei salutato tutti quanti dopo che mi è stata tolta la fascia da capitano. Se fossi il capitano della Fiorentina non mi farei mai togliere la fascia da capitano. Gli faccio i complimenti, lui è stato bravo io non ci sarei riuscito. Ranieri è un bravo ragazzo e si è adeguato"