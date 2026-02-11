12 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 23:52

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Flachi: “La Fiorentina è fragile mentalmente: se non vuoi prendere gol col Toro non lo prendi”

News

Redazione

11 Febbraio · 19:37

Aggiornamento: 11 Febbraio 2026 · 19:37

di

Francesco Flachi a Radio Bruno risponde sul pareggio contro il Torino e sui problemi in difesa della Fiorentina: “nel primo gol, sulla palla indietro, non si sale mai. Bisogna fermarsi e seguire lo sviluppo dell’azione”. Sui singoli: “gli errori non sono solo di Dodo, c’è anche Comuzzo col Cagliari. In generale, ci sono troppi errori di base in fase difensiva e mi chiedo se gli allenatori precedenti abbiano trasmesso certi concetti ai giocatori. Quando arrivi in serie A una base forte la devi avere”. Sulla gestione dei cambi: “se non si fa male Gudmundsson, Solomon non fa gol a piede invertito. Se non metti Harrison, perdi anche quella partita”. Troppi errori e cambi forzati fortunati secondo l’ex Fiorentina e Sampdoria, che sottolinea una difficoltà a livello caratteriale: “se non voglio prendere gol col Cagliari o col Torino, non lo prendo. La Fiorentina è fragile mentalmente”.

 

 

 

 

 

