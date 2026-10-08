Fiorentina, ufficiale: Ranieri rinnova fino al 2029. Il difensore prolunga con la società viola.

Il centrale, in squadra dall’età di 13 anni, ha trovato l’accordo per proseguire il suo percorso a Firenze fino al 2029.

Finalmente è arrivata l'ufficialità da parte della Fiorentina: Luca Ranieri rinnova fino al 2029 con i viola. Il difensore continuerà a vestire questi colori, con un'opzione fino al 2030.

QUI IL COMUNICATO DELLA FIORENTINA

ACF Fiorentina comunica di aver formalizzato l' accordo con il calciatore Luca Ranieri per il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2029, con opzione di rinnovo fino al 30 giugno 2030.

Ranieri è cresciuto nel settore giovanile gigliato e, con la maglia viola, ha disputato 164 presenze tra Serie A, Coppa Italia, Supercoppa Italiana e Conference League segnando 12 reti ed arrivando a vestire, parallelamente, le maglie di tutte le selezioni giovanili Azzurre fino alla Nazionale maggiore.