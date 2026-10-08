Fiorentina, Ranieri rinnova fino al 2029: «Questa squadra è la mia seconda famiglia, darò tutto»

Le parole del difensore viola post prolungamento: «Sono qui da quando ho 13 anni, voglio ripagare la fiducia della società»

Luca Ranieri continuerà a vestire la maglia della Fiorentina fino al 2029. Il difensore viola ha commentato con grande entusiasmo il rinnovo del contratto, sottolineando ancora una volta il forte legame con il club e con la città.

«Sono veramente felice e onorato di poter continuare con questa grandissima squadra, che per me rappresenta una seconda famiglia. Sono qui da quando ho 13 anni, sono onorato di stare ancora qua e voglio ripagare la fiducia che la società mi ha dato con questo rinnovo», ha dichiarato Ranieri.

Un rinnovo che arriva nell'anno del centenario della Fiorentina e che assume quindi un significato ancora più speciale per il difensore: «So l'importanza di questa annata, del centenario, e questo mi rende ancora più onorato».

Ranieri è ormai uno dei giocatori più esperti dello spogliatoio viola e sente anche la responsabilità di rappresentare un punto di riferimento per i più giovani: «Adesso sono uno dei veterani, quindi ci sta che quelli più giovani mi guardino. Di conseguenza sta a me dare il buon esempio, allenandomi al massimo e arrivando per primo al campo».

Il classe 1999 ha poi ripercorso con emozione il suo lungo percorso a Firenze, immaginando cosa direbbe al Ranieri ragazzino che iniziava la sua avventura in viola: «Che ho fatto parte di una grandissima Fiorentina, che sono stato capitano di questa squadra per un anno intero e per me è stata un'emozione incredibile».

Tra i ricordi più belli vissuti con la maglia viola ce n'è uno in particolare: «Ho parecchie immagini di queste annate, probabilmente la più bella è l'esultanza di squadra post semifinale a Basilea».

Infine, Ranieri ha parlato del momento della squadra e del ritorno al lavoro dopo la sosta per le Nazionali. Il difensore ha mostrato fiducia anche nei confronti di Stefano Pioli: «Il mister è tornato carichissimo, ma non avevo dubbi. Sono convinto che ci possiamo togliere diverse soddisfazioni».

La Fiorentina è ora attesa dalla sfida contro il Genoa. Una gara alla quale i viola arrivano dopo una sosta dedicata soprattutto alla preparazione fisica e mentale: «È stata una sosta anomala, abbiamo lavorato sull'aspetto fisico e mentale. Contro il Genoa faremo una grande partita sabato, ne sono sicuro».