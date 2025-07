Abbiamo visto la Fiorentina Legends ai Virtuali, ed è stato fantastico

Parli di Fiorentina legends e ti tornano in mente gli anni 90, quelli delle 7 sorelle, quelli in cui il Re Leone Batistuta imperava nella classifica marcatori a suon di gol.

Presi dalla nostalgia, abbiamo fatto delle ricerche sui migliori siti scommesse online e abbiamo trovato la sezione relativa ai campionati di calcio Legends, che si chiama appunto “Football Legends”.

Fermo restando che noi di Labaro Viola siamo a favore di un gioco responsabile, ci siamo presi lo sfizio di puntare 1 euro su un match dei virtual legends, dove praticamente vengono visti match di pochissimi minuti in cui ci sono in totale 6-7-8 azioni e bisogna indovinare il pronostico.

Lungi da noi fare da tipster e fomentare il gioco, ma dobbiamo dire che giocare alle Football Legends sia stato un vero e proprio tuffo nel passato, in un passato in cui tutti sgomitavano per venire a giocare in Serie A e avevamo i migliori giocatori al mondo.

Tra i match in programma, abbiamo avuto modo di vedere come ci fossero gare di Premier League, Liga, Serie A e altri campionati, ma abbiamo notato come la Serie A fosse veramente dominante.

In un match “Legends” tra Fiorentina e Milan ci siamo levati lo sfizio di puntare un caffè sul risultato esatto di 1-1, prevedendo quindi un pareggio con gol. Fatalità abbiamo vinto ma la cosa più spettacolare non è stata la piccola vittoria in sè ma il vedere certe azioni: Serginho che fa un cross per Shevchenko, Kakà che filtra per Inzaghi, Rui Costa che prova il tiro da fuori, Batistuta che incorna di testa, ancora Inzaghi che fa un gol dei suoi in mischia.

Insomma, un vero e proprio tuffo nel passato, dove i presidenti erano i veri “patron” ed erano i primi tifosi della squadra, e dove assistevamo a campionati combattutissimi e con campioni che il mondo ci invidiava.

Oltre alla possibilità di giocare alle “Football Legends” ci sono ovviamente nei siti che abbiamo visto partite di calcio assolutamente virtuali con nomi di fantasia, corse di cavalli, corse di levrieri, gare di formula 1, di moto e tanto altro.