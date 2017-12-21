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Che fine ha fatto Jefferson? 0 presenze, chili di troppo e partite alla PlayStation con Jovetic...

Non lo ricordiamo per aver segnato miriadi di goal. Nemmeno per una gran partita, ma nemmeno per una singola partita anzi, vi dirò: non lo ricordiamo per neanche un minuto in campo.Jefferson Andrade S...

A cura di Gabriele Caldieron Gabriele Caldieron
21 dicembre 2017 14:04
Che fine ha fatto Jefferson? 0 presenze, chili di troppo e partite alla PlayStation con Jovetic... - Foto - Tuttomercatoweb
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Non lo ricordiamo per aver segnato miriadi di goal. Nemmeno per una gran partita, ma nemmeno per una singola partita anzi, vi dirò: non lo ricordiamo per neanche un minuto in campo.

Jefferson Andrade Siqueira meglio noto come Jefferson, arrivato a Firenze con la licenza di giovane promessa brasiliana (con origini italiane) nell'ormai lontano 2008. Tanti i problemi di peso legati specialmente al piacere del cibo italiano. Questa un'intervista rilasciata a Gianluca Di Marzio ai tempi del Teramo:

 

Con la Fiorentina avevo firmato un pre-contratto in inverno e ad aprile il Paranà decise di mettermi fuori rosa perché non avrei rinnovato con loro. Così decido di partire subito anche per cominciare le pratiche della cittadinanza”. E Jefferson, tra 'inattività' e il primo impatto con il cibo italiano, comincia ad avere problemi di peso… “Quando sono partito dal Brasile ero 81 kg, a Firenze sono arrivato a pesare 92.5 tant’è che la prima settimana di ritiro mi sono subito fatto male. I problemi di peso mi sono costati cari, io sono stato sempre qualche chilo sopra e questo mi ha penalizzato parecchio. Avevo avuto un problema alla mandibola, un altro diciamo con gli ‘equilibri fisici’ e poi un altro e un altro ancora. I primi mesi in Italia tutti mi portavano a mangiare fuori e io non riuscivo a regolarmi”.

Ma Jefferson di Firenze ha anche ricordi belli: “Le città che è fantastica, le partite alla play station con JoveticPasqual che oltre ad essere il mio compagno di stanza era anche il mio maestro d’italiano. E Mutu, in allenamento era pazzesco”.

E dopo essersi spellato le dita con in mano un joystick le sue destinazioni sono state in rapide successione: Frosinone, Cassino, Eupen, Latina, Livorno, Casertana, Teramo, e Viterbese dove adesso milita in Serie C ed ha totalizzato 6 reti in 12 presenze. Il calvario dei 19 infortuni forse sono finiti per il classe 1988? Chissà, di noi rimane la speranza di vedere a Firenze un nuovo talento brasiliano...Magari però alla PlayStation era imbattibile...

Gabriele Caldieron 

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