Fattori: "Firmerei per 5 punti in 5 gare, bisogna ricominciare a giocare per l'obiettivo salvezza"

L'ex giocatore e tecnico della Fiorentina femminile ha parlato della disfatta di Genova

Sauro Fattori, ex calciatore gigliato e già allenatore della Fiorentina Femminile, è tornato a parlare come ogni lunedì ai microfoni di "Garrisca al vento", l'appuntamento radiofonico quotidiano in onda dalle 17 alle 19 su Radio FirenzeViola. Di seguito la sua analisi sulla situazione attuale del club viola, all'indomani dell'amaro passaggio a vuoto della formazione guidata da Vanoli sul campo di Genova: "Magari le mie opinioni passano per eccessivamente severe, ma la realtà dei fatti descrive chiaramente cosa sia questa Fiorentina. I punteggi ottenuti sono inequivocabili. In questo periodo la squadra rischia di cadere contro qualsiasi avversario… ieri mi è persino capitato di sostenere il Bologna sperando che il Lecce non risalisse la china. È un trend negativo che si trascina ormai da diciotto mesi. Va molto di moda giustificarsi parlando di una rosa di verde età… ma la storia è diversa. A questo punto occorre lavorare sodo, a partire dall'allenatore, e fare scelte drastiche senza guardare in faccia a nessuno".

Quali interpreti le trasmettono maggiori perplessità? "Noto elementi d'esperienza come Dodô e Pongracic che restano passivi in campo, ed è inaccettabile. Avrei schierato Ranieri lungo la corsia di sinistra, nel ruolo di terzino, così da strutturare un reparto arretrato dotato di maggior mestiere. Per quanto riguarda Valdepeñas, al momento mi pare un profilo in grado di garantire un contributo limitato".

In che modo affronterebbe i prossimi impegni? "Il percorso che ci attende è decisamente in salita e vietato a ogni sottovalutazione: sottoscriverei subito un bottino di 5 punti nei prossimi 5 turni. Ciò significherebbe conquistare almeno un successo e due pareggi di fronte a compagini d'alta fascia, mettendo in conto anche due sconfitte. Sarei curioso di scoprire quanti farebbero questa scommessa. Ci ritroveremmo all'undicesima giornata con una dote complessiva di 11 punti".