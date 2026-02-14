Fabregas autocritico: “Oggi non c’è stata partita, non sono riuscito a trasmettere la motivazione giusta”

L’allenatore del Como, Cesc Fabregas ha parlato nel postpartita di Como-Fiorentina ai microfoni di Dazn.

Ecco le dichiarazioni dell’allenatore dell’allenatore del Como al termine della sconfitta dalla squadra lombarda subita per mano dei viola:

“Mi fa arrabbiare che non sono stato capace di fare capire il lato emozionale della partita. Dopo una vittoria importante come quella di Napoli, oggi non c’è stata partita. Questo era un tipo di partita che si deve vincere con la tattica con la motivazione giusta e questo è quello che stiamo cercando di riportare qua. Mi sento male oggi perché non sono riuscito a trasmetterlo ai miei ragazzi”.

Su trasmettere la giusta mentalità:

“Alcune volte è difficile, abbiamo sbagliato l’atteggiamento e capire che si deve andare con energia e intensità diversa e dimostrare quella voglia di essere bravi ad attaccare con energia. Nel primo tempo ci abbiamo provato ma non mi sono piaciuti molto, nel secondo tempo non si è giocato”.

Su Morata:

“La provocazione fa parte del calcio chi non può vedere una provocazione si deve dedicare ad un altro giocatore. Lui è un giocatore di esperienza e si deve comportare in un’altra maniera. Lui deve fare un’altra partita e quello che ti dicono gli altri non ti deve importare tantissimo”