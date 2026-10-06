Esodo viola verso Marassi! Nazione: "Saranno 1650 i tifosi al seguito della Fiorentina, c'è voglia di esserci"

Un numero significativo, che conferma il clima tornato a respirarsi intorno alla Fiorentina nelle ultime settimane. Di più non si poteva. Il settore ospiti è già sold out da giorni

La risposta, ancora una volta, arriverà dagli spalti. O meglio, dal settore ospiti del Ferraris, dove sabato pomeriggio la Fiorentina potrà contare su una presenza importante dei propri tifosi. Saranno 1650 i sostenitori viola al seguito della squadra di Vanoli per la sfida contro il Genoa, alla ripresa del campionato dopo la sosta. Un numero significativo, che conferma il clima tornato a respirarsi intorno alla Fiorentina nelle ultime settimane. Di più non si poteva. Il settore ospiti è già sold out da giorni.

La voglia di esserci, del resto, era emersa fin dai primi giorni di vendita, con una richiesta importante di tagliandi destinati al popolo gigliato, tanto che in diversi sono rimasti senza biglietto. Firenze si prepara così a muoversi in massa verso Genova, tra pullman organizzati, auto e treno. Una trasferta tradizionalmente sentita e stavolta accompagnata anche dalla curiosità di capire quale Fiorentina uscirà dalla pausa. Il pareggio contro il Napoli ha lasciato sensazioni positive e soprattutto confermato il cambio di passo arrivato con Vanoli.

Adesso servirà ripartire senza perdere il filo. Al Ferraris, però, una certezza c’è già: il sostegno dei tifosi viola non mancherà. Un appuntamento, quello con lo stadio di Genova, che è un classico per il tifo viola.

Lo scrive stamattina in edicola La Nazione