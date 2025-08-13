Ecco chi vincerà il Pallone D'Oro secondo i Bookmakers

Quest'inverno si assegnerà il Pallone D'oro e i principali bookmaker hanno messo online le quote dei possibili vincitori. Vediamoli insieme.

Sono usciti i candidati vincente pallone d'oro e i principali siti di scommesse hanno messo online le quote dei favoriti per la vittoria del prestigioso trofeo assegnato dalla Giuria di France Football.

Tra i 30 nominati, l'unico italiano è Gigio Donnarumma, che ha vinto il "triplete" con il suo PSG, battendo in finale di Champions l'Inter per 5-0. Come vedremo sono tanti i giocatori della squadra francese inseriti nella top 10, ma troviamo tra i candidati anche diversi giocatori del campionato italiano. Il portierone è quotato 25.00, una quota piuttosto alta come possiamo vedere.

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Tra i nomi infatti ecco gli interisti Lautaro Martinez e Dumfries, quotati rispettivamente . Ecco poi lo scozzese Mc Tominay, decisivo col Napoli per la vittoria dello scudetto, dato in lavagna.

I favoriti sono composti dal trio Dembelè, Yamal e Vitinha, con il primo nettamente favorito e quotato mediamente solo 1.20. Il baby fenomeno spagnolo del Barcellona è invece quotato mediamente 6 volte la posta, mentre Vitinha, probabilmente il più forte centrocampista della scorsa stagione, è dato in lavagna a 10 dai principali siti di scommesse.

Troviamo poi in questa speciale classifica Palmer del Chelsea a quota 20, e l'egiziano Salah del Liverpool a una quota molto simile.

Pare quindi che, a meno di clamorosi ribaltoni (come ad esempio avvenne con Ribery), il più importante premio individuale a livello mondiale andrà a Ousmane Dembelè, autore di una stagione fenomenale col suo PSG.

Qui in basso potete vedere una tabella con i migliori bonus scommesse del momento in comparazione tra loro.

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