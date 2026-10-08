Dubbio Mastantuono, Malusci non ha dubbi: "I giocatori bravi, che siano al 10% o al 100%, vanno sempre fatti giocare"

Malusci riavvolge anche il nastro fino ai tempi di Batistuta: "Bati non penso abbia mai saltato una partita se non per infortuni seri"

«Mastantuono tutta la vita in campo». Per Alberto Malusci non ci sono troppi calcoli da fare: se Franco sta bene, a Genova deve giocare dal primo minuto. L’ex difensore viola non ha dubbi. «I giocatori bravi, che siano al 10% o al 100%, vanno sempre fatti giocare». L’unica incognita riguarda le condizioni nelle quali il talento viola tornerà a disposizione: «Bisogna vedere come rientrerà dalla Nazionale. Ci sono i voli da smaltire e tutte le problematiche legate a trasferte così lunghe. Ma credo che la cosa più importante sia parlare col ragazzo: se sta bene e se si sente di giocare, per me non c’è ombra di dubbio che debba scendere in campo».

Malusci riavvolge anche il nastro fino ai tempi di Batistuta: «Bati non penso abbia mai saltato una partita se non per infortuni seri. Quando era a disposizione scendeva sempre in campo, anche dopo le lunghe trasferte». E il peso della partita rende la scelta ancora più semplice: «Su un campo difficile come quello di Genova servono giocatori di qualità».

Lo scrive stamattina in edicola La Nazione