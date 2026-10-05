Labaro Viola

Doppietta di Ndour: ha segnato da 70 metri. Il centrocampista viola vede il portiere fuori e tira in porta

Il centrocampista della Fiorentina ha fatto doppietta, un gol stupendo da 70 metri

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 ottobre 2026 19:37
Doppietta di Ndour: ha segnato da 70 metri. Il centrocampista viola vede il portiere fuori e tira in porta -
Italia U21
Cher Ndour
Condividi

L'Italia U21 ha segnato il 3-0 contro la Polonia con Ndour

Il capitano degli azzurrini ha fatto doppietta. Dopo un corner per la Polonia, ruba la palla nella trequarti azzurra, vede il portiere fuori dai pali e lascia partire un tiro stupendo da 70 metri che entra in rete.

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Segui Labaro Viola

tiktok