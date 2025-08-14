Donnarumma via dal PSG: Ecco dove giocherà secondo i bookmakers

Donnarumma non è più tra i piani del PSG, vediamo insieme dove giocherà secondo i bookmakers

Dopo la clamorosa esclusione contro il match di Supercoppa Europea giocato e vinto dal PSG, Donnarumma non rientra più nei piani di Luis Enrique, e la società gli ha comunicato di trovargli una squadra.

Una scelta che ha fatto discutere e molto, anche vista la stagione appena vissuta da protagonista del portierone italiano, protagonista in tutte le competizioni che ha disputato, su tutte la Champions vinta.

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Secondo i principali siti di scommesse, ci sono due club italiani che sono interessati a Donnarumma, e sono la Juventus e l'Inter. Il problema tuttavia è l'ingaggio del giocatore, che coi bonus arriva a quasi 10 milioni di euro netti, escludendo gli sponsor.

Un ingaggio più da Premier che da Serie A, tant'è che il procuratore del portiere lo sta proponendo soprattutto a club inglesi, come il Manchester United, il Liverpool e il City di Guardiola.

Le alternative per Gigio sono due: stare fermo e poi firmare a Gennaio per un altro club, oppure come detto trovare una squadra. Tutti gli esperti di mercato ritengono che la seconda soluzione sia la più probabile, l'unico problema (oltre all'ingaggio), è la richieta del PSG: 50 milioni nonostante il contratto a scadenza 2026.

Questa la richiesta del club parigino, con diverse squadre che hanno messo gli occhi sul portiere azzurro. Secondo il sito scommesse Sisal, un arrivo di Donnarumma all'Inter entro il 31/8 è quotato a 5.50, mentre Gigio alla Juventus è quotato 9 volte la posta. Quasi impossibile un suo ritorno al Milan visto che è quotato da 25 a 30.

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