Dodò probabilmente sarà in panchina, il brasiliano ci spera. Kouame può strappare la convocazione

Dodo, al Castellani, infatti, il volto nuovo (probabilmente solo per la panchina) potrebbe essere proprio quello del brasiliano, che spera di strappare la prima convocazione a sei mesi dalla lesione del legamento crociato. Per quanto riguarda l’undici anti-Empoli, un’altra grossa novità potrebbe riguardare la corsia sinistra di difesa, dove Italiano sta pensando di dare un turno di riposo a capitan Biraghi per rilanciare l’ex di giornata Fabiano Parisi, una sola presenza da titolare da inizio 2024. L’altro dubbio da sciogliere riguarda il trequartista alle spalle di Belotti (Beltran favorito su Bonaventura), mentre in difesa Martinez Quarta, al rientro dalla squalifica, è pronto a dare il cambio a Milenkovic. Infine, da valutare in giornata l’incognita Christian Kouame: l’ivoriano, fresco di titolo di campione d’Africa, è atteso a Firenze nelle prossime ore e potrebbe riuscire a strappare una convocazione in extremis per Empoli. Lo scrive il Corriere dello Sport.