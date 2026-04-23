Diario AS: Terzic sarà il nuovo allenatore dell'Athetic Bilbao. L'ex Borussia Dortumund esce dal radar viola

L'allenatore tedesco ex Borussia Dortmund non sarà il nuovo allenatore della Fiorentina, essendo prossimo alla firma con il club basco

Secondo quanto riportato da Diario AS, l'approdo di Edin Terzić sulla panchina dell'Athletic Bilbao verrà ufficializzato soltanto al termine della stagione, una volta che Ernesto Valverde avrà concluso l'attuale annata. Nonostante l'avvicendamento sia ormai cosa fatta, la società intende procedere con estrema cautela: Valverde è infatti pienamente concentrato sulla missione di riportare il club in Europa, un obiettivo rinvigorito dalla recente vittoria contro l'Osasuna. Il presidente Jon Uriarte, tuttavia, ha già rotto gli indugi identificando nell'ex tecnico del Borussia Dortmund il profilo ideale per guidare il nuovo corso al San Mamés. Non sarà quindi Iraola il nuovo allenatore del Bilbao con il tecnico basco che ha annunciato l'addio al Bournemouth e che quindi è a caccia di una nuova esperienza in vista della prossima stagione.