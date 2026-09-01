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Di Marzio: “La Lazio rifiuta l’offerta della Fiorentina per Cancellieri. Non convincono le alternative”

Di Marzio ha svelato l’intenzione della Lazio con Cancellieri

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 settembre 2026 10:34
Di Marzio: “La Lazio rifiuta l’offerta della Fiorentina per Cancellieri. Non convincono le alternative” -
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Il noto giornalista di Sky sport Gianluca Di Marzi ha dato degli aggiornamenti di mercato sulla trattativa per Gudmundsson e Cancellieri, queste le sue parole:

“ La Lazio in mattinata ha finora rifiutato le proposte arrivate da Parma e Fiorentina per Cancellieri, sia per la stima di Gattuso nel calciatore sia perché le alternative sul mercato al momento non convincono”

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