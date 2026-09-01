Di Marzio: “La Lazio rifiuta l’offerta della Fiorentina per Cancellieri. Non convincono le alternative”

Di Marzio ha svelato l’intenzione della Lazio con Cancellieri

Il noto giornalista di Sky sport Gianluca Di Marzi ha dato degli aggiornamenti di mercato sulla trattativa per Gudmundsson e Cancellieri, queste le sue parole:

“ La Lazio in mattinata ha finora rifiutato le proposte arrivate da Parma e Fiorentina per Cancellieri, sia per la stima di Gattuso nel calciatore sia perché le alternative sul mercato al momento non convincono”