Di Marzio: "Il nome più credibile è Grosso, c'è feeling con Paratici. Sempre che non rimanga Vanoli".

L'opinione del noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio sul prossimo allenatore della Fiorentina. Da Grosso a Sarri, fino alla possibile conferma di Vanoli.

E' intervenuto nel post partita di Sky l'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio. Queste le sue parole, legate soprattutto al nuovo allenatore della Fiorentina: "Penso che tra i nomi che sono stati fatti il più credibile sia Fabio Grosso, che ha un ottimo feeling con Paratici. Hanno lavorato insieme alla Juventus, Grosso sta facendo benissimo a Sassuolo e la Fiorentina potrebbe essere uno step successivo per la sua carriera".

Sugli altri nomi: "Maresca non credo, penso che aspetterà il Manchester City, è designato a subentrare quando Guardiola abdicherà. Su Sarri bisogna capire qual'è il rapporto con Paratici dopo la precedente esperienza alla Juventus. Mourinho non credo che verrà. Altri nomi stranieri potrebbero esserci perché Paratici ha lavorato tanto all'estero per cui ci sta che cali dal cilindro un nome che non si aspetta nessuno. Sempre che alla fine non rimanga Vanoli".