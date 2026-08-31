Di Marzio: “Gnonto arriva in prestito con diritto. Sblocca l’uscita di Gud, da capire la destinazione”

Con l’arrivo di Gnonto partirà Gudmundsson

La Fiorentina è in chiusura per Wilfried Gnonto dal Leeds, come raccontato nelle scorse ore. L’attaccante classe 2003 è dunque sempre più vicino al ritorno in Italia dopo le esperienze vissute in Svizzera e Inghilterra. L’operazione è impostata sulla base di un prestito con diritto di riscatto e il calciatore dovrebbe viaggiare già questa sera per raggiungere Firenze.

L'arrivo di Gnonto apre ora alla possibile uscita di Gudmundsson. Per l’islandese ci sono diversi club interessati: si attendono sviluppi nelle prossime ore per capire quale squadra riuscirà a spuntarla. Lo scrive Gianluca Di Marzio