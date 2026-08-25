Di Marzio: “Fiorentina, sfuma Poku: il giocatore è vicino al Besiktas”

L’esterno del Bayer Leverkusen è sempre più vicino al trasferimento al Besiktas, dopo il lungo interesse della Fiorentina nei suoi confronti

Ernest Poku sembrava destinato a diventare il nuovo esterno della Fiorentina. Tuttavia, Paratici non ha mai affondato il colpo e, proprio in queste ore, il calciatore olandese sembra essere sempre più vicino a un altro club.

Stando a quanto riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio, non ci sarà la Fiorentina nel futuro di Ernest Poku, esterno classe 2004 per il quale i viola avevano avviato dei contatti, senza però mai arrivare alla chiusura. Infatti, come riporta il portale turco Spor Depor, il giocatore ha trovato un accordo di massima con il Besiktas di Vincenzo Italiano.