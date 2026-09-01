Di Marzio annuncia: “Chiusura per Gudmundsson alla Lazio, si lavora all’ok del calciatore”

La Fiorentina lavora all’uscita di Gudmundsson

La Lazio sta definendo l'arrivo di Albert Gudmundsson dalla Fiorentina. Il club biancoceleste è in chiusura per l'ala islandese classe 1997: le parti stanno lavorando sui numeri dello stipendio. C'è l'accordo tra club: adesso si lavora per definire quello con il calciatore.

Anche con il suo arrivo, Cancellieri va verso la permanenza nella squadra guidata da Gennaro Gattuso. Lo scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito