Di Marzio: “Accordo raggiunto tra Fiorentina e Torino per Mandragora. Manca quello con il giocatore”
Mandragora si avvicina al Torino, serve l’accordo tra lui e il club granata
A cura di Andrea Pagni
01 settembre 2026 10:19
Il noto giornalista Gianluca Di Marzio ha dato degli aggiornamenti per quanto riguarda il mercato in uscita della Fiorentina, queste le sue parole:
“Accordo verbale raggiunto tra Fiorentina e Torino per il trasferimento di Mandragora in granata. Manca quello con il calciatore”