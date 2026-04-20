Di Francesco: “Bene fino al gol di Harrison. Poi nel secondo tempo li abbiamo messi lì per 35 minuti”

Dopo Lecce - Fiorentina ha parlato ai microfoni di DAZN Eusebio di Francesco. Le parole dell’allenatore

“Ci sono rimpianti per le occasioni avute? Veniamo da diverse sconfitte consecutive con squadre importanti. Nel primo tempo stavamo facendo bene prima di prendere il gol. La seconda occasione della Fiorentina per me è nata da un fallo netto su Coulibaly. Nel secondo tempo poi abbiamo messo lì la Fiorentina per 35 minuti, creando tante palle gol. Mi tengo la prestazione che è confortante, con questa voglia di vincere potremmo ottenere il nostro obiettivo”.