De Santis: "Sarà difficile vedere la coppia Beto-Pellegrino. Gnonto ha avuto troppi alti e bassi"

Il procuratore a Lady Radio analizza le ultime ore di mercato viola

A poche ore dalla chiusura del mercato, il procuratore Lorenzo De Santis ha fatto il punto sulle possibili ultime mosse della Fiorentina ai microfoni di Lady Radio, soffermandosi sia sulle operazioni in uscita sia sui nomi accostati al centrocampo viola.

"Credo che la Fiorentina voglia provare a far uscire Fagioli e Mandragora e prendere Torreira e Thorstvedt. Torreira conosce Firenze e la Serie A, ma ho sempre perplessità sui cavalli di ritorno, quasi mai hanno un impatto positivo. Certo, è diverso da Oulai e darebbe altre soluzioni. L'età è un altro dubbio, qualche punto interrogativo lo ha lasciato ultimamente. Ho meno chiaro chi possa entrare al posto di Gudmundsson, cercherei di piazzare un colpo last minute che possa sostituirlo. Njie mi piace molto, ha margini di miglioramento importanti ed ha le caratteristiche del calcio di Grosso. Gnonto voglio vederlo meglio, ha avuto tanti alti e bassi in carriera benché molto giovane, lascia qualche dubbio in più. Su Beto i dubbi sono sul tipo di gioco, non tanto sul giocatore: non ti dà l'opzione di giocare assieme a un'altra punta. Sta a metà strada tra Pellegrino e Kean, la coppia Beto-Pellegrino la vedo complicata."