De Santis: “Mastantuono è al livello di Nico Paz. Ora la Fiorentina deve fare di tutto per trattenerlo"

Il procuratore Lorenzo De Santis ha parlato della crescita di Mastantuono alla Fiorentina

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, il procuratore Lorenzo De Santis ha parlato della prestazioni in nazionale di Franco Mastantuono e ha colto l'occasione per sottolineare la cresciuta che il talento argentino ha avuto in viola. Queste sono state le sue parole:

"In queste amichevoli contro sparring partner che sono poca cosa, il gol di Mastantuono con l’Argentina è comunque la certificazione che il ragazzo è cambiato da quando è arrivato alla Fiorentina. Qualche detrattore, specialmente sponda Boca Juniors, aveva iniziato a ironizzare e mettere in dubbio la bontà dell’investimento del Real Madrid, evidenziando anche come fosse andato a giocare in una squadra che non faceva le coppe, come la Fiorentina, e che aveva cominciato male. Grazie alle sue prestazioni in viola e alla convocazione in Nazionale le sue quotazioni sono lievitate, ed ora in Argentina è messo sullo stesso piano di Nico Paz”.

Per il futuro di Mastantuono andranno viste la volontà del giocatore e del Real Madrid. La cosa importante è che Mastantuono si senta centrale in un progetto in crescita ed ambizioso. Se Mastantuono dovesse andare in doppia cifra tra gol e assist, e può farcela, va capito cosa vuole fare allora il Real. La Fiorentina deve fare tutto ciò che è in suo potere, cercare a gennaio di rafforzare la squadra e ottenere bei risultati, per giocarsi poi le sue carte”.