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De Santis: “Mastantuono è al livello di Nico Paz. Ora la Fiorentina deve fare di tutto per trattenerlo"

Il procuratore Lorenzo De Santis ha parlato della crescita di Mastantuono alla Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 ottobre 2026 15:41
De Santis: “Mastantuono è al livello di Nico Paz. Ora la Fiorentina deve fare di tutto per trattenerlo" - Firenze, Stadio Franchi, 20.09.2026, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 20.09.2026, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, il procuratore Lorenzo De Santis ha parlato della prestazioni in nazionale di Franco Mastantuono e ha colto l'occasione per sottolineare la cresciuta che il talento argentino ha avuto in viola. Queste sono state le sue parole:

"In queste amichevoli contro sparring partner che sono poca cosa, il gol di Mastantuono con l’Argentina è comunque la certificazione che il ragazzo è cambiato da quando è arrivato alla Fiorentina. Qualche detrattore, specialmente sponda Boca Juniors, aveva iniziato a ironizzare e mettere in dubbio la bontà dell’investimento del Real Madrid, evidenziando anche come fosse andato a giocare in una squadra che non faceva le coppe, come la Fiorentina, e che aveva cominciato male. Grazie alle sue prestazioni in viola e alla convocazione in Nazionale le sue quotazioni sono lievitate, ed ora in Argentina è messo sullo stesso piano di Nico Paz”.

Per il futuro di Mastantuono andranno viste la volontà del giocatore e del Real Madrid. La cosa importante è che Mastantuono si senta centrale in un progetto in crescita ed ambizioso. Se Mastantuono dovesse andare in doppia cifra tra gol e assist, e può farcela, va capito cosa vuole fare allora il Real. La Fiorentina deve fare tutto ciò che è in suo potere, cercare a gennaio di rafforzare la squadra e ottenere bei risultati, per giocarsi poi le sue carte”.

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