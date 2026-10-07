De Rossi può perdere un titolare a centrocampo per la Fiorentina: problema muscolare per Sow
Sow si è fermato nella sfida di Nations League contro la Macedonia del Nord. Da valutare le condizioni del centrocampista svizzero
A cura di Redazione Labaroviola
07 ottobre 2026 15:54
Il Genoa di Daniele De Rossi si prepara a scendere in campo in vista del prossimo impegno di campionato contro la Fiorentina, facendo i conti con qualche defezione.
Nella sfida contro la Macedonia del Nord vinta con un netto 3-0, Djibril Sow, partito titolare nel centrocampo a tre della nazionale elvetica, è uscito a inizio secondo tempo a causa di un problema muscolare alla coscia sinistra.
Il centrocampista ha trascorso la seconda frazione di gioco in panchina, con una vistosa fasciatura. In dubbio la sua presenza contro i viola, mentre le sue condizioni sono ancora da valutare.