De Rossi non ha mai battuto Vanoli nei 4 precedenti: 3 pareggi e un successo del viola ai tempi del Venezia

I due tecnici si sfidano per la quinta volta in carriera

Nel panorama in continua evoluzione del calcio italiano, esistono storie di panchine che si intrecciano non soltanto attraverso i risultati del campo, ma grazie a una comunanza di visioni, di gavetta e di appartenenza a una nuova generazione di tecnici. Tra questi profili emergenti, il rapporto e i precedenti tra Paolo Vanoli e Daniele De Rossi rappresentano un capitolo particolarmente affascinante, fatto di stima reciproca, idee tattiche coraggiose e un duello che ha infiammato i campi della Serie B prima di proiettarsi sui palcoscenici più importanti del calcio nazionale. Quando i due allenatori si sono ritrovati uno di fronte all'altro, la posta in palio non si è mai limitata ai tre punti in palio, ma ha riflettuto la ricerca di un'identità di gioco moderna, fondata sull'intensità, sulla cura dei dettagli e su una forte connessione emotiva con le piazze calde che sono stati chiamati a guidare.

I loro cammini tecnici si sono incrociati direttamente nel corso della stagione cadetta, quando la Serie B si è trasformata nel laboratorio ideale per saggiare le doti di entrambi. Da una parte la SPAL affidata alla guida di Daniele De Rossi, intenzionato a trasferire rapidamente sul campo quel bagaglio di leadership e carisma che lo aveva reso un'icona silenziosa ma autorevole del centrocampo azzurro e della Roma; dall'altra il Venezia di Paolo Vanoli, un allenatore pragmatico ma profondamente legato a un'idea di calcio propositivo, costruito attraverso una lunghissima e preziosa gavetta nello staff di Antonio Conte e nelle selezioni giovanili azzurre. In quella specifica annata, le sfide tra la formazione ferrarese e i lagunari si sono tradotte in vere e proprie battaglie tattiche sul filo del rasoio, rispecchiando perfettamente l'equilibrio di un torneo logorante e imprevedibile.

Il primo atto del loro confronto diretto risale al fine settimana di fine novembre, in un match giocato sul campo del Venezia dove la squadra di Vanoli riuscì a imporsi di misura per due reti a uno al termine di novanta minuti intensi, decisi dai dettagli e dalla capacità dei padroni di casa di sfruttare le incertezze avversarie. Quel successo rappresentò un mattone fondamentale per la risalita dei arancioneroverdi, mentre per la SPAL di De Rossi costituì l'ennesimo banco di prova di una stagione sofferta. La replica si consumò qualche mese più tardi nel girone di ritorno, sul terreno amico della squadra emiliana, dove la posta in palio pesava come un macigno in ottica salvezza. In quell'occasione l'incontro terminò in parità, con un uno a uno che bloccò il risultato e costrinse le contendenti a dividersi la posta, certificando la totale equivalenza delle proposte tattiche messe in campo dai due tecnici.

Al di là del bilancio numerico che vede una vittoria per il tecnico del Venezia e un pareggio nei due precedenti ufficiali registrati, il duello tra Vanoli e De Rossi racconta molto di più. Entrambi incarnano quel prototipo di allenatore giovane che non ha paura di rischiare, capace di studiare l'avversario ma deciso a imprimere la propria impronta caratteriale sulla squadra. Le loro strade, pur essendosi incrociate direttamente soltanto in quella intensa parentesi di Serie B, continuano a correre su binari paralleli nel calcio dei grandi, confermando come la loro generazione rappresenti il presente e il futuro delle panchine italiane.

In A ci sono i due precedenti dello scorso anno finiti con due pareggi a Firenze e a Genova dove debuttarono entrambi.