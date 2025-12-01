De Paola: "Il grande errore della Fiorentina è stato lasciar andare Palladino. Ormai la società è acefala"

Il direttore Paolo De Paola interviene ai microfoni di Tmw Radio e, nell'analisi delle squadre, commenta anche la rosa di Firenze, che continua ad essere ultima in classifica insieme al Verona. Ecco l...

Il direttore Paolo De Paola interviene ai microfoni di Tmw Radio e, nell'analisi delle squadre, commenta anche la rosa di Firenze, che continua ad essere ultima in classifica insieme al Verona. Ecco le sue parole:

"Nel calcio un allenatore ti cambia la vita, basti guardare l'esperienza di Italiano che cosa aveva lasciato negli occhi di Firenze. L'errore più grande della Fiorentina è stato lasciare andare Raffaele Palladino che è un ottimo allenatore che sa farsi sia rispettare che accogliere nello spogliatoio, quella chimica lì non si riesce a trovare con tutti. Gli allenatori sono determinanti per cambiare la fisionomia della squadra, l'allenatore giusto ti cambia tutto, ma oggi è fondamentale che oltre ad essere psicologi riescano ad entrare nella testa dei giocatori con il convincimento. Guardiamo dove, dal niente, Spalletti ha portato il Napoli.

Mi sembra che la Fiorentina sia diventata una società un pò acefala, ha dei problemi che non hanno a che fare più con il calcio: non si sente più la presenza della proprietà, Commisso è in America, Pradè si è dimesso, ci sono tante situazioni che non vanno, c'è qualcosa che è saltato proprio, l'assenza del compianto Joe Barone che era importantissimo, alla Fiorentina è cambiato molto l'assetto dirigenziale per quanto era solida e compatta intorno ai progetti che stavano facendo come il Viola Park, la ristrutturazione dello stadio ma anche il rilancio agonistico della squadra.

Tutto questo adesso non lo senti più, non hai più la percezione di una guida della società, non una guida tecnica, e a cascata derivano tutti i problemi, le scelte sbagliate su Pioli, gli allontanamenti degli allenatori, l'incertezza deriva sempre dal vertice, da una mancanza di presenza, io non ne faccio colpa a nessuno perchè ci possono essere infinite cause, ma in questo momento la Fiorentina è assente come dirigenti, come tolda di comando, non senti questa presenza".