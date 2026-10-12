De Laurentiis attacca: "Credo che la stupidità governi molto l'Italia, Malagò mai in discussione"

Le parole del presidente del Napoli sulla vicenda Malagò

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, a margine della premiazione dei Collari d'Oro al Coni, si è espresso in merito alla vicenda del tesseramento legata all'attuale Commissario della FIGC, Giovanni Malagò. Queste le sue parole ai microfoni dei media presenti:



"Io credo che la stupidità governi molto l'Italia. Malagò non dovrebbe essere mai in discussione, perché siamo una società di capitali e abbiamo a che fare con un mondo vecchio, dove ci sono dei personaggi che vengono eletti e devono dire la loro per giustificare il loro ruolo. Molto spesso dicono cose che sono legate al passato e non sono legate al futuro. Malagò, anche se ha i suoi anni, è un imprenditore".



Il presidente De Laurentiis ha poi continuato: "Il mondo si divide in imprenditori e prenditori: i politici sono molto spesso dei prenditori e quelli che si sono mossi sono quelli che appartengono al mondo della politica e di calcio capiscono ben poco e dove il calcio dovrebbe andare per il futuro. Se la Serie A candiderà Malagò? Assolutamente sì".