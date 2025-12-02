De Laurentiis: ”Alle istituzioni interessa solo il mantenimento della poltrona”

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, intervenuto direttamente al Gran Galà del Calcio, ha rivolto critiche decise alle istituzioni del calcio:«Alle istituzioni del calcio interessa solo il ma...

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, intervenuto direttamente al Gran Galà del Calcio, ha rivolto critiche decise alle istituzioni del calcio:

«Alle istituzioni del calcio interessa solo il mantenimento della poltrona. Noi veniamo utilizzati come merce di scambio per sostenere la loro condizione e la loro supremazia. Il calcio è antiquato. Dovremmo essere noi a gestirlo, ma ci trascinano nei loro percorsi dorati. A loro interessa soltanto conservare la poltrona.»

De Laurentiis ha poi lanciato una frecciatina anche a DAZN:

«Speriamo che DAZN non faccia come in Francia, dove ha lasciato tutto ed è andata via. Quando ci sono dei commentatori filo-romanisti non lavorano benissimo, ma andiamo avanti e non facciamo arrabbiare nessuno.»