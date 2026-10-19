De Gea è il peggior portiere della Serie A per gol evitati: ha subito quasi 4 gol in più del dovuto

Malissimo De Gea in questo inizio di campionato

La Fiorentina continua a perdere ed arrancare in classifica anche nonostante la buona prova messa in campo ieri contro il Como. La Fiorentina ha infatti perso per 1-3 in una partita in cui ha creato molto di più.

Tra i tanti temi che creano dibattito nell’ambiente viola ci sono anche le prestazioni di David De Gea, ieri colpevole sul gol del 3-1 del Como. Analizzando i dati effettivamente le sue prestazioni non convincono.

Il dato dei gol evitati infatti ci mostra l’efficacia del portiere nel prevenire i gol, tra i gol subiti e il numero dei gol previsti in base alla qualità dei tiri degli avversari. E proprio in questo dato De Gea naufraga. Infatti con i suoi -3.5 gol evitati il capitano della Fiorentina è all’ultimo posto in serie A: 27º su 27º portieri. Nessuno peggio di lui in tutto il campionato, un dato abbastanza grave.

Per farvi capire Palmisani del Frosinone che si trova al primo posto al contrario di De Gea ha evitato alla sua squadra di subire 4.5 gol. A portieri invertiti la Fiorentina avrebbe subito 10 gol invece che 17 e il Frosinone 16 gol invece che 9. Una bella differenza