Dall'Inghilterra su Gnonto: "Al Leeds non giocherebbe, non c'è un posto in rosa per riprenderlo"

L'esterno viola è in prestito dal club inglese da cui è arrivato

Uno degli ultimi colpi della Fiorentina nella sessione estiva di calciomercato è stato Wilfried Gnonto, approdato a Firenze dal Leeds a titolo temporaneo con opzione di riscatto. Un trasferimento in prestito che, stando ad alcune indiscrezioni provenienti dalla Gran Bretagna, potrebbe presto trasformarsi in un addio a titolo definitivo al club inglese.

Lo scetticismo oltremanica

Sulle prospettive dell'esterno si è espresso Adam Pope, giornalista di BBC Radio Leeds, che a BBC Sport ha offerto il suo punto di vista: «Riuscire a immaginare una collocazione per Gnonto nello scacchiere tattico di Farke è davvero complicato, specialmente adesso che ha fatto ritorno in Italia per vestire la maglia della Fiorentina. Durante il precampionato aveva lanciato segnali positivi subentrando a gara in corso, ma se guardiamo alle gerarchie per una maglia dal primo minuto, la sua posizione appare decisamente defilata».

Un reparto d'attacco affollato

Il cronista esperto di vicende di casa Leeds ha poi analizzato nel dettaglio l'ampia concorrenza nel ruolo: «In primo luogo c'è Harry Wilson, considerato il grande colpo di mercato per il reparto avanzato, mentre Brenden Aaronson viene schierato con regolarità nella sua zona di campo; di recente anche Dan James è stato adattato come esterno. Se a questo aggiungiamo che la fascia sinistra è presidiata da Noah Okafor e che in quella posizione è arrivato pure Jean-Matteo Bahoya, le opzioni davanti a lui diventano davvero troppe da poter scalare».