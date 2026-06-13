Dalla Turchia rivelano: “Il Besiktas al lavoro per prendere Mandragora, è una richiesta di Italiano”

Dalla Turchia arrivano aggiornamenti sul mercato in uscita della Fiorentina

Dalla Turchia arrivano aggiornamenti sul mercato in uscita della Fiorentina. Infatti secondo quanto riporta il giornalista turco Dugan Gundogdu il futuro di Rolando Mandragora potrebbe essere lontano da Firenze. Infatti su di lui ci sarebbe il Besiktas che si è già messo al lavoro per portarlo in Turchia. Sarebbe una richiesta di mister Italiano che lo ha già allenato per 2 stagioni in viola e che adesso vorrebbe riaverlo con se