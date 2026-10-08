Da flop di mercato a imprescindibile: Nico Gonzalez si è preso la Juventus e firma il rinnovo

Nico Gonzalez firma il rinnovo con la Juventus

Il ritorno di Nico Gonzalez alla Juventus ha assunto rapidamente contorni diversi rispetto a quelli che sembravano delinearsi al termine della scorsa stagione. Dopo l’esperienza in prestito all’Atletico Madrid, l’attaccante argentino è rientrato a Torino con una nuova mentalità e con la voglia di riconquistare un ruolo importante in bianconero. A spingere in questa direzione è stato soprattutto Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo ha creduto fin da subito nelle qualità dell’argentino, tanto da fare di tutto per convincerlo a rimanere alla Juventus anche durante il Mondiale. Tra i due è nato immediatamente un rapporto positivo, basato sulla fiducia, e Gonzalez ha iniziato a dare risposte concrete già nelle prime partite. Una delle conferme più importanti è arrivata contro il Parma, quando l’argentino ha trovato la rete che ha sbloccato la gara. Non si tratta soltanto del gol, ma dell’atteggiamento mostrato in campo: maggiore disponibilità, più sacrificio e una partecipazione più costante al gioco della squadra. Il cambiamento è stato evidente anche agli occhi della società, che ha deciso di puntare nuovamente sul giocatore. Giovanni Carnevali e Ricky Massara hanno infatti scelto di premiare il nuovo percorso intrapreso da Gonzalez con il rinnovo del contratto. L’accordo è già stato deciso e la firma è attesa nei prossimi giorni. Lo scrive Tuttomercatoweb