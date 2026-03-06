6 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 22:47

Da Commisso a Er Faina passando dall’Arabia. Bonaventura dopo l’addio firma per i Caesar?

I rossoneri valutano l’ingaggio dell'ex mezzala della Fiorentina per aggiungere esperienza e qualità alla rosa in Kings League

Dopo aver annunciato l’addio al calcio giocato, Giacomo Bonaventura Atalanta, Milan e Fiorentina, starpotrebbe presto tornare a calcare il terreno di gioco, anche se in un contesto diverso rispetto al calcio professionistico. L’ex centrocampista, che nel corso della sua carriera ha vestito tra le altre le maglie diebbe infatti valutando una nuova esperienza nel mondo della Kings League.

Secondo quanto riportato sui propri canali social da Controcalcio, i Caesar – squadra della Kings League Italia presieduta da Damiano “Er Faina” e Enerix – sarebbero fortemente interessati a ingaggiare il classe 1989. L’idea sarebbe quella di portare Bonaventura all’interno della rosa per farlo partecipare al torneo, offrendo così alla squadra qualità ed esperienza.

La Kings League, competizione nata in Spagna da Gerard Piqué e successivamente esportata anche in altri paesi, tra cui l’Italia, continua infatti ad attirare grande attenzione e diversi ex calciatori professionisti. In questo contesto, l’eventuale arrivo di Bonaventura rappresenterebbe senza dubbio un colpo importante per i Caesar.

Lo ripora tuttomercatoweb.com

 

 

