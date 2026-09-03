CorSport: "Rivoluzione viola: Paratici punta sui giovani per costruire la Fiorentina del futuro"

L'età media della nuova rosa è di appena 22,7 anni

La Fiorentina riparte dai giovani. Dei tredici nuovi acquisti, soltanto Mastantuono è arrivato in prestito secco, mentre tutti gli altri rappresentano investimenti pensati per il presente e, soprattutto, per il futuro del progetto viola. A colpire è l’età media della nuova rosa, appena 22,7 anni: Mastantuono e Valdepenas hanno 19 anni, Oulai 20, mentre diversi altri innesti si collocano tra i 21 e i 24 anni. Anche i due giocatori più esperti, Pedro Gonçalves e Beto, hanno appena 28 anni.

Come sottolinea il Corriere dello Sport, è proprio questo dato a raccontare meglio la portata della rivoluzione estiva della Fiorentina. Dopo le difficoltà e le paure della passata stagione, il club ha scelto di voltare pagina in maniera decisa, investendo 130 milioni di euro per tredici nuovi giocatori e puntando soprattutto su giovani con ampi margini di crescita.

Costruire una squadra quasi da zero comporta inevitabilmente dubbi e rischi, soprattutto nel breve periodo. La strada intrapresa dalla Fiorentina, però, appare chiara: non limitarsi a rinnovare la rosa, ma provare a innovarla, gettando le basi per una squadra giovane, competitiva e capace di durare nel tempo.