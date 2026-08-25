CorSport: "Mastantuono non incide, ma è l’unico a cercare la giocata e a provare a cambiare la partita""

Mastantuono mostra qualità e prova a innescare Pellegrino con dribbling e verticalizzazioni

Franco Mastantuono ha provato a dare il suo contributo, nonostante una condizione fisica ancora inevitabilmente da perfezionare, considerando che il suo arrivo a Firenze risale a soli diciannove giorni fa. Subito schierato titolare all’Olimpico contro la Roma, l’argentino ha attirato gran parte dell’attenzione in una Fiorentina che ha scelto Pellegrino come centravanti al posto di Kean.Dopo un inizio più prudente sulla corsia destra, Mastantuono ha progressivamente cercato maggiormente il pallone, tentando di incidere anche assumendosi qualche rischio e commettendo inevitabilmente qualche errore.Il classe 2007 ha messo in mostra alcune delle sue qualità più interessanti, soprattutto con dribbling in velocità e verticalizzazioni indirizzate verso Pellegrino. In due occasioni avrebbe potuto creare situazioni pericolose, ma senza riuscire a concretizzarle. Al di là delle qualità tecniche già conosciute, l’aspetto più positivo è stata la volontà di prendersi responsabilità e di inserirsi il prima possibile nei meccanismi di una squadra ancora alla ricerca del proprio equilibrio.Nel complicato primo tempo della Fiorentina, Mastantuono è stato tra i pochi a provare a cambiare qualcosa e ha mantenuto lo stesso spirito anche nella ripresa. Una sua accelerazione sulla destra ha costretto Koné a fermarlo con un fallo, rimediando un’ammonizione nei pressi dell’area romanista.Poco dopo, con Malen che aveva ormai chiuso definitivamente la partita, l’argentino ha accusato un inevitabile calo fisico. Al 62’, con la Roma avanti 3-0, Fabio Grosso ha così deciso di sostituirlo inserendo proprio Kean. Lo scrive il Corriere dello Sport.