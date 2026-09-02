CorSport: "Adesso tocca a Grosso: la Fiorentina è pronta al 4-3-3, il mercato ha tracciato la strada"

Zero punti e sette gol subiti: il tecnico è chiamato a dare subito identità e risultati

Adesso tocca a Fabio Grosso. Forse sarebbe stato meglio affidargli questo compito almeno due settimane fa, prima che il mercato portasse le ufficialità di Beto, Gnonto e Pedro Gonçalves, arrivate quarantotto ore dopo quella di Njie. Tre esterni offensivi e un centravanti chiamato a raccogliere l’eredità di Kean: le ultime mosse della Fiorentina lanciano un messaggio piuttosto chiaro. La squadra è pronta a passare subito al 4-3-3, il sistema indicato dallo stesso Grosso già il 9 luglio, in occasione della sua presentazione.Il tecnico romano, però, si trova ora davanti a una situazione tutt’altro che semplice. Dovrà praticamente ripartire da zero, con 0 punti in classifica e 7 gol incassati nelle prime due giornate. Il tempo per lavorare sarà poco, ma la direzione intrapresa dalla società appare ormai definita.Gli ultimi innesti hanno infatti dato alla rosa caratteristiche più vicine alle idee tattiche di Grosso. Adesso spetterà all’allenatore trasformare il potenziale dei nuovi arrivati in un’identità precisa, trovando rapidamente gioco, equilibrio e soprattutto risultati.Piaccia o no, è questa la strada scelta dalla Fiorentina. E ora la responsabilità passa tutta nelle mani di Grosso.