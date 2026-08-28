Corriere fiorentino su Zirkzee: "Profilo importante anche se allo United non si è confermato"

Nonostante le stagioni non esaltanti in Premier, l'attaccante ex Bologna è un profilo che può sostituire bene Moise Kean.

Superate le tensioni adesso tutti navigano verso i rispettivi obiettivi: Moise Kean per il Como e Joshua Zirkzee per la Fiorentina. All’indomani dello strappo tra i viola e il centravanti della Nazionale, multato per non aver sostenuto l’allenamento di mercoledì mattina, sono ripartiti in fretta i contatti tra le società e dopo aver trovato una quadra sul trasferimento in Lombardia, Paratici si è messo al lavoro per la sostituzione.

Nel mirino un attaccante come Zirkzee diverso per caratteristiche ma certamente di valore, almeno ricordando le ultime apparizioni in serie A con il Bologna. Già, perché anche se nelle due stagioni trascorse al Manchester United l’olandese non è riuscito a confermarsi il suo è un profilo importante, fosse solo per gli oltre 40 milioni sborsati dai Red Devils ormai due estati fa. Un’operazione che la Fiorentina ha cominciato a impostare ieri sulla base di un prestito da 5 milioni e un riscatto da oltre 20, dopo che la Juventus si era defilata per le difficoltà nel cedere David e che il calciatore aveva aperto al ritorno in Italia, definibile già oggi.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere fiorentino