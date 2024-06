Corriere Fiorentino: “Pronti 15 milioni per piazzare il colpo Zaniolo, prestito oneroso da 2,5 milioni”

Nicolò Zaniolo rimane un nome concreto per la Fiorentina. Sull’asse Firenze-Istanbul (ma i viola devono guardarsi dalla concorrenza dell’Atalanta) si discute di un prestito oneroso da circa 2,5 milioni per un riscatto che porti la cifra intorno ai 15 milioni definitivi, e intanto il calciatore ha già decisamente aperto al ritorno in Italia e in quella che è stata la sua squadra ai tempi delle giovanili. Un innesto che dovrebbe inizialmente rimpiazzare Ikonè, in procinto di lasciare la Fiorentina e in attesa di capire quale offerta dal Qatar risulterà la migliore visti gli interessi dell’Al Duhail e dell’Al Arabi. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

