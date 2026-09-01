Corriere dello Sport: "Njie probabilmente in campo dal 1'. Da capire chi sarà scelto come centravanti"

Ieri primo allenamento per Njie, che con tutta probabilità sarà titolare nella sfida contro la sua ex squadra. Anche perché Fiorentina deve cominciare a dare certezze.

FIRENZE - Intanto Njie. L’esterno svedese ha svolto ieri il primo allenamento insieme ai nuovi compagni alla ripresa al Viola Park verso il Torino che arriverà sabato al Franchi, seconda partita consecutiva casalinga per la Fiorentina: e l’inserimento dell’attaccante che ritrova subito la sua ex squadra sarà accelerato nei tempi e nei modi per consentire a Grosso di poter virare sul 4-3-3. Un’ipotesi che ovviamente andrà confermata con il trascorrere dei giorni, comunque non l’unica all’attenzione del tecnico romano sulla strada di una formazione che deve assolutamente dare le certezze e le risposte mancate contro Roma e Frosinone.



COME SI CAMBIA. Per questo, sono probabili e ci si aspettano novità nell’undici di partenza anti-Toro che non siano solo in attacco, in cui il succitato Njie diventa subito risorsa utile a cambiare modo di attaccare e di rifornire di palloni giocabili il centravanti scelto (altro dubbio in arrivo): in difesa, ad esempio, dopo Dragusin-Ranieri all’Olimpico e Dragusin-Pongracic contro la neopromossa di Alvini, potrebbe entrare anche Viery nelle rotazioni sfruttando la mezz’ora al debutto sabato sera al Franchi, mentre a centrocampo la conferma del terzetto Ndour-Oulai-Atta è probabile ma non può essere sicura con quattro allenamenti da sostenere e altri nuovi da aggiungere in gruppo. Soprattutto là davanti, dove la qualità di Mastantuono serve a destra nella speranza di Grosso e dei tifosi viola che l’argentino sia più preciso al tiro, di Njie potenziale titolare a sinistra s’è detto e quindi rimane il centravanti: l’ufficialità oggi di Beto aprirà in automatico il ballottaggio con Pellegrino

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere dello Sport