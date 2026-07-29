Corriere dello Sport: "La Fiorentina vuole chiudere per Thorstvedt. Brescianini è la contropartita tecnica"

Le parti proveranno a intensificare i contatti per chiudere l'operazione. Ma la Fiorentina è ancora a secco di esterni offensivi.

ACCELERATA PER THOST. Nei prossimi giorni, intanto, la Fiorentina cercherà di convincere il Sassuolo a mollare la presa per Thorstvedt: c’è la volontà di chiudere l’operazione a titolo definitivo puntando sull’inserimento di una contropartita tecnica. Su tutti l’indiziato principale è Brescianini, sempre che al giocatore piaccia l’idea di vestire la maglia neroverde. Di certo a Thorstvedt piacerebbe indossare quella viola. E allora le parti proveranno ad intensificare i contatti nell’ottica di raggiungere l’intesa finale.



L’ATTACCO. Il Como nel frattempo sta valutando bene il da farsi per Kean. La squadra lombarda sta aspettando di ricevere le dovute garanzie sulla condizione atletica del centravanti per poi preparare l’offerta adeguata da presentare alla Fiorentina. Servono 40 milioni e la speranza dei dirigenti viola è di incassare la cifra in modo da finanziare una parte non indifferente del mercato. Sull’attaccante ex Juventus ha chiesto informazioni anche il Lipsia. In caso di addio, tra i profili graditi alla Fiorentina ci sono Pellegrino del Parma e Pinamonti del Sassuolo.



MOVIMENTI IN USCITA. Oltre a Comuzzo, che oggi firmerà col Torino per un milione di prestito oneroso più eventuali 19 tra un anno per il diritto di riscatto, i viola stanno lavorando per cedere agli stessi granata anche Fortini. La richiesta è di 10 milioni. Il Venezia proverà a prendere Moreno, il cui cartellino è valutato 8 milioni di euro, e ha chiesto informazioni anche su Sohm.

Lo riporta stamattina in edicola il Corriere dello Sport