Corriere dello Sport: “La Fiorentina piomba su Thauvin, nonostante il rinnovo con l’Udinese”

Il passaggio tattico dal 3-5-2 al 3-4-2-1 apre nuove prospettive per la Fiorentina, che sta valutando soluzioni offensive più dinamiche. In questo contesto torna d’attualità il nome di Florian Thauvin, già vicino in passato e ancora molto apprezzato nonostante il recente rinnovo annuale con l’Udinese. Il prolungamento era automatico, dunque non particolarmente vincolante, e i dirigenti viola hanno colto l’occasione per riallacciare i contatti, memori della prestazione superlativa del francese proprio contro la Fiorentina nell’ultimo campionato.

L’interesse per Thauvin si inserisce in un quadro più ampio che potrebbe trasformare la Fiorentina in una squadra di grande qualità tecnica. Accostati alla rosa anche giocatori come Gudmundsson, Fagioli e Fazzini, il club sta lavorando per costruire una squadra in grado di alzare il livello, specialmente nella trequarti campo. L’idea è quella di affiancare ai pilastri già presenti profili di talento e fantasia, capaci di incidere tra le linee e garantire imprevedibilità offensiva. Lo scrive il Corriere dello Sport.