Corriere dello Sport: "Il Nottingham sta riflettendo sull'offerta per Dodò, sono attese novità a breve"

In caso non si arrivi ad un accordo - la Fiorentina chiede 10 milioni - il terzino brasiliano rinnoverà di un anno per disinnescare tensioni reciproche.

DODO IN USCITA. Il Nottingham Forest è da qualche giorno sulle tracce di Dodo. La società inglese ha chiesto il cartellino del brasiliano, la Fiorentina ha risposto che il prezzo da pagare per averlo è 10 milioni più bonus. Ricordiamo che il contratto dell’ex Shakhtar Donetsk scadrà a giugno del prossimo anno (in caso di permanenza è pronto un rinnovo annuale per disinnescare tensioni reciproche).

Ad ogni modo il Nottingham sta riflettendo bene sulla proposta da formulare ai dirigenti viola. Sono attese novità a breve. Nel frattempo Niccolò Fortini ha rinnovato fino al 2030 così da poter andare al Torino in prestito oneroso a 1 milione di euro con diritto di riscatto fissato a 9. C’era anche l’Hull City, ma alla fine il classe 2006 ha preferito rimanere in Serie A.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere dello Sport